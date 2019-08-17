胖錯了嗎？ 90公斤男看屋被拒 房東：會踩壞地板

2019-08-17 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！一名體重90多公斤的男網友日前上租屋網租屋，預約看房時卻被房東以體重太重「怕木地板被踩壞」為由拒絕，讓他傻眼直呼，「如果地板那麼容易被踩壞，我還不敢租勒」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，日前在租房網看到有興趣的房子，便致電給房東，「您好，我有在租房網看到您要出租套房，請問方便明天下午過去看房間嗎？」房東聽完回應，「可以啊，不過我還是需要針對房客做出篩選，請問你幾公斤？」

男網友雖然傻眼，但也照實回覆「痾...9XKG」，沒想到房東聽完後表示，「9X歐，是這樣的，因為我這間房間是木頭地板，所以擔心體重太重的人可能會把地板踩壞，所以不好意思唷。」以體重太重為由拒絕男網友看房要求。

對此，男網友傻眼直呼「你如果說因為太重走路會比較大聲，吵到樓下我還能理解...但你說因為擔心太重會踩壞地板，你是以為胖子都有練千斤墜嗎？如果地板那麼容易被踩壞，我還不敢租勒。」也藉機詢問眾網友，租房子時有聽過房東提出什麼樣的傻眼條件嗎？

文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「這誰敢租啊，放個比較重的家具會不會垮啊」、「他單純不想租胖子吧？奇怪的房東」、「你這個我第1次聽到，真的扯」、「別去，這房子的隔板一定很差」、「房東是歧視胖子吧」。

也有人分享相關經驗，「我也遇過，說因為2樓是頂樓加蓋木頭裝潢，怕小孩會踩壞受傷，所以不租給有小孩的」、「遇過最傻眼的租屋經驗，房東似乎是外貌協會會長，因為他說『不好意思，我只租給美女』，我當下傻住...」。

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