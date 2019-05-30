租屋族有保障 蘇貞昌宣布3大新制6月上路

2019-05-30 09:13

〔記者李欣芳／台北報導〕為保障租屋族不再遇上惡房東，行政院長蘇貞昌今天一早在line群組宣布，6月1日起有3大租屋新制上路，包含：押金不得超過2個月、房東不得禁止租戶遷戶籍和電費不得超收。

蘇貞昌透過line表示，6月1日起，租屋新制正式上路，為了保障租屋的國人不再遇上惡房東，政府正式規定：1.押金不得超過兩個月。2.房東不得禁止租戶遷戶籍。3.電費不得超收。

蘇貞昌說，鄉親家裡若有在租屋的子弟，請告訴他們這則好消息，讓大家出外打拚更安心！蘇揆還在line群組製作吸睛的長輩圖，提醒租屋族注意。

為了預防惡房東坑殺消費者、張淑晶事件重演，且建立健全的租屋市場秩序，行政院消保處在今年2月25日公布6月1日即將上路的「住宅轉租新制」，在押金、水電費和修繕義務上都有明確規定，一旦遇有租約內容與「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求包租業修改或拒絕簽約，以保障自身權益。

為防止包租業超收及拒不返還押金爭議，明訂押金數額最高不得超過「2個月租金之總額」。押金應於租期屆滿或租賃契約終止，承租人交還房屋時返還。

而在電費不得超收部分，合約中若明訂「電費」若約定由「承租人」負擔時，其計算基礎不得超過「台電夏季用電量最高級距之每度金額」，以避免包租業藉由收取高額電費，謀取不當利益。

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