噁！ 房客9年沒掃廁所飄惡臭 網友：鬼片場景

2019-05-27 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕應該要有住房道德！泰國1名房東日前在臉書PO出一系列讓她「1個頭2個大」的照片並說，1名房客9年前向她租賃套房，沒想到在退租時卻還她1間「牆面佈滿汙垢的房間」，一進門還聞到濃濃的惡臭，房東找來5名清潔人員合力打掃，才將房子整理乾淨。

綜合外媒報導，泰國1名房東納塔莉（Nathalie Ruangdet）22日在臉書PO出一系列「房子佈滿汙垢的」的照片，其中廁所的景象最為怵目驚心。她表示，在9年前出租1間33平方英尺的小套房，房客在日前打電話通知她要退租，並沒向她要回押金。

納塔莉在檢查該套房時竟看到讓她十分傻眼的景象，她表示，原本整潔舒適的房子變得一片狼藉，牆面到處都是汙垢，像是從沒有打掃過，一進門還聞到陣陣的「惡臭」，最後她請來5名清潔人員才將房子整理乾淨。

納塔莉的貼文引發網友熱議，紛紛表示，「太糟糕了，應該要有住房道德」、「怎麼住的下去」、「就像是鬼片的場景」，不少網友同情她的遭遇，希望她此後不要再遇到「惡房客」。

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