竹市動物園夏日搶先遊 邀民眾體驗長臂猿的家

2019-08-17 17:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」環境教育策展預約導覽活動今天開跑，首日有100位幸運兒搶先與河馬樂樂相見歡，動物園也首次開放長臂猿的家讓報名者進入體驗，參與民眾都開心說，動物園變好寬敞，河馬樂樂的家變好寬，很開心能近距離看河馬，很期待年底動物園全面開放，一定會常常來。

參與導覽民眾首先進入已83年歷史的大象門與噴水池，動物園導覽志工何蜀傑也跟小朋友分享大象門的歷史，讓參與者都忍不住趕緊要拍照，見證這屬於新竹人三代的共同回憶。

接著參觀河馬樂樂的新家，看到河馬樂樂張大嘴巴的樣貌都發出讚嘆聲，參與的大小朋友也都不停拍照，顯示動物園明星動物樂樂的高人氣，但在志工提醒下，小朋友也了解到不能驚擾到動物的生活作息。

接著最有趣的就是學習如何用河馬便便DIY作一張大便紙，聽到「便便」的小朋友一開始有點害怕，後來得知河馬便便已仔細清洗與消毒，便開心用篩子做出一張張獨一無二的河馬紙，有的畫上圖案，有的簽名，覺得很特別。除對「河馬」的感覺不一樣，更懂得環境保育及對動物生命的尊重。

接著市立動物園趁猴子還沒入住前，也首創讓民眾走進長臂猿的棲地體驗，感受未來長臂猿在新家的感覺，這是此次策展中規劃讓人與動物「角色互換」的概念，期待未來小朋友能落實愛護動物的同理心。

新竹市立動物園表示，此次河馬樂樂入新厝教育導覽活動為期8天，名額都已秒殺報名結束，市府團隊已加緊進行動物園再生工程，預計年底開園的動物園，將以更適合動物棲息的動物園跟大家見面，也邀請市民一起來倒數迎接。

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