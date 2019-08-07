河馬的便便變書籤！來新竹市立動物園搶先探究竟

2019-08-07 08:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園夏日搶先遊活動之「河馬樂樂入新厝HIPPO HOUSE」從17日起到28日、每週三到週日，共8天舉辦環境教育展，參加者可了解河馬樂樂新的生長環境，還可製作河馬便便環保紙，成為見證及守護動物園的一員，也為年底動物園重新開幕暖身。

新竹市長林智堅說，他從擔任市議員期間，就舉辦動物園復興運動，市立動物園是城市中的動物園，創立於1936年，是全台原址現存最久的動物園，2年前他啟動動物園再生計畫工程，從教育、再生、動物鄰居等概念，希望打造「在城市裡的動物園」，除打造動物類棲地環境，更要讓動物園成為生命教育基地。

林智堅說，動物園再生工程將在年底完工，而河馬樂樂的新家已完工，市府舉辦暑假夏日搶先遊活動，以環境教育展方式，邀請參與者來看看河馬樂樂的新家，還可製作河馬便便紙，了解動物園再生後的情況。

林智堅說，17日開始的環境教育策展有五站，包括到歷史悠久的大象門與噴水池，接著可到河馬樂樂的新家，與久違的樂樂打招呼，還可用清洗消毒過的河馬大便DIY河馬草紙，第三站則到黃魚鴞籠舍與大象綾子故事屋，觀賞黑白老影片的「首映會」，了解動物園的歷史，影片也會說明動物園不養大象的原因；而第四站「我們跑到猴子的家」，可趁猴子還沒進住前，來體驗猴島區體驗動物棲地；第五站則到玻工館DIY動物園杯墊。

動物園園長楊家民說，此次「遇見樂樂」讓市民與人氣超旺的河馬樂樂打招呼外，也透過河馬大便紙DIY，讓市民了解更多河馬的秘密，可說是最佳生命教育體驗場所。

環境教育導覽策展從17日到28日，每週三到週日舉辦，上、下午各一梯次，每梯次60人，每天限量120人次，每場次活動時間2小時。

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