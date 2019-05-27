新竹市立動物園何時重新開放？市府給了兩個答案

2019-05-27 14:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民關心已封園近2年進行大規模整修的市立動物園到底何時重新開放？市府城銷處今天在市議會市政考察時給了兩個答案，第一階段會在8月下旬以團體預約的試營運方式，小幅度開放參觀河馬濱水區。至於動物園全部開放營運，將會在年底啟用，且會採分級票價委外營運。

新竹市議會第10屆第一次定期大會市政考察今天針對新竹公園跨域亮點計畫內的動物園再生工程及田徑場市民廣場工程進行了解，不分黨派的議員都很關心已封園近2年的動物園到底何時開放？為何工程一延再延？另田徑場未來能否舉辦大型全國性運動競賽等議題。

多數議員關心新竹公園跨域亮點計畫到底花了多少經費？中央要求的營運還款計畫，市府是否有能力償還？未來田徑場的具體維管方案，是否市民廣場及田徑場可能變成市民的野餐區？未來動物園採促參委外方式營運的進度，以及動物園的票價到底是多少？

議員也關心動物園內目前被安置的動物情況，以及動物種類的規模？另新竹公園內的具文資價值的古物是否被好好保存？公園內的櫻花死了多少棵，市府的補種計畫是什麼？

對此，市府城銷處長顏章聖表示，動物園再生工程，會採兩個時間開放，第一階段會在8月下旬，以早期大象門入口處的濱水動物區先開放預約參觀，可觀看河馬、紅毛猩猩等動物，會以團體、學校小規模的入園參觀為主。第二階段則在年底開放，除全面開放，也會採民間促參委外營運，目前已有廠商投標，票價會採分級票價，包括市民優惠，長者幼童可能免費等，市府將為市民爭取分級票價優惠。

顏章聖也強調，新竹公園跨域亮點計畫目前已投入5.67億元經費，多是市府向中央交通部觀光局及內政部營建署爭取，其中1.14億元是市府的自籌款、也就是還款計畫，會分10年還給觀光局。市府也會有維管計畫，除立告示牌，也會有人員進駐提醒與管控。

此外，新竹公園內的文資古物都被妥善保存，也依文資審議委員意見進行保存及展示，公園內的櫻花有少數枯死，屬樹種的自然淘汰，市府已請櫻花爺爺楊根棟和志工補種培育。

動物園園長楊家民強調，動物園內被安置的動物目前狀況良好，動物像人般有生老病死，有動物老邁身體不佳，但也有新生動物，像是美洲浣熊等，再生後的動物園將可近距離觀看動物，動物活動棲息的空間也變大，將是孩子學童最佳的生命教育場域。

楊家民強調，未來開放後也會有照顧動物的體驗區，例如幫河馬洗水池，利用河馬便便製成再生草紙等，會加入體驗活動，讓動物園成為友善動物及生命教育場域。

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