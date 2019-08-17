講新北的故事 侯友宜盼紀錄片走上國際發光

2019-08-17 16:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（17）天舉辦新北市紀錄片論壇，邀請國際知名導演蔡明亮等多名電影人演講、對談，探討台灣紀錄片如何跨足國際及紀錄片產業的現況與發展；新北市長侯友宜出席開幕儀式，致詞時提到，希望在過去幾年對紀錄片努力的基礎上，轉型朝與國際接軌發展，讓台灣、讓新北都能在國際上發光發熱。

出席論壇的包括蔡明亮，還有Taiwan Film Festival Curator 蕭明華、紀錄片導演楊力州、紀錄片製作人及導演賀照緹、城市遊牧影展策展人David Frazier及國家電影中心TIDF節目統籌吳凡等海內外紀錄片專業人士，進行「創造電影新經驗：蔡明亮的凝視計畫」及「談華語紀錄片與海外的對話空間」、「放眼國際－華語紀錄片如何跨足世界舞臺」共3場講座。

侯友宜出席致詞時，表達對在場電影人的感謝，他說，過去擔任副市長時，因督導新聞局的業務，新北市紀錄片的發展與他的工作密不可分，這段時間留下了很多回憶，都代表著新北市文化力量的驚喜，還有許多的故事。

侯友宜接著說，在過去幾年努力的基礎下，希望未來新北市的紀錄片轉型與國際接軌，在國際上發光發熱；去年新北市紀錄片走出台灣，到過香港、上海等地，引起當地民眾的共鳴和迴響，今年上半年已獲邀參加波士頓台灣影展，下半年將與泰國當地影展合作；明年也計畫與法國巴黎、新加坡等地策展單位合作，他期許能藉此提升台灣導演及作品的國際能見度，讓國際看到更多台灣、新北的故事。

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