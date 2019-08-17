高雄女中超級尋人！首辦校友30重聚已找到1200人

2019-08-17 12:35

〔記者林曉雲／高雄報導〕95歲的高雄女中第一次辦「雄女30重聚」活動，校友會總動員展開超級尋人任務！善用goole大神、Line、臉書等社群網路新科技力量，搭配傳統按門鈴、戶政系統協力等，甚至透過我駐德國辦事處幫助，8個月已成功找回1200位校友。

雄女校長林香吟表示，與其他學校舉辦重聚活動不同的是，「雄女校友重聚」融入在雄女校慶兩天活動中，讓校友和在校生玩在一起，不同世代的雄女人手牽手，時間長河串起了傳承力量，也給在校生小學妹許下未來30重聚的浪漫約定目標，雄女校慶是11月8日及9日，重聚活動則在11月9日。

校長林香吟本身也是雄女校友，去年回母校接任雄女校長之後，就想要為雄女找到更清楚的定位，因此向雄女校友會提議舉辦「校友30重聚」，果真因為積極全面找回校友，再度證明雄女的確是培育「最具社會影響力的女力」搖籃。雄女一年平均約有800到1000人畢業，校友會會長許秀美表示，高雄人流傳一句話「雄女畢業校友撐起高雄經濟的半邊天。」

校友會會長許秀美說明，校友會一直想要辦校友重聚，5年前的90年校慶曾辦過校友重聚活動，但不限畢業年份，那時有1000多位校友回母校，到校長林香吟回母校服務後登高一呼，啟動「校友30重聚」籌備工作，起步雖比其他學校慢一點，但散居全國的雄女校友熱烈回應，展現出堅實的校友力，有迎頭趕上之勢。

校長林香吟表示，畢業30年的校友，人生差不多達到高峰期，是辦重聚的一個好時機點，利用班級力量去找人，從今年開始建立起每年重聚，開啟校友彼此情誼，在校生都覺得太酷了，也認為30重聚的約定很浪漫，校友們將在雄女校園內，一起參加升學典禮、參加校慶活動，共同回到17、18歲時光，也創造一個讓大家認同雄女的目標。

召集人郭淑靜帶著班群聯絡人共同展開超級尋人任務，寄出3000多份的邀約卡、透過同班同學找人，到畢業紀念冊上的地址按門鈴找人，透過戶政系統協力等等，也善用goole大神、Line、臉書等社群網路新科技力量。校長林香吟笑說，為了尋找一位畢業於台師大、但移民到德國的校友，遍尋不著之際，透過我駐德國辦事處的幫助，成功地找回這位校友，又感動又開心，

「校友30重聚」不可缺少的是雄女老師，許秀美會長表示，高中生活很單純，和老師的關係親近，透過雄女退休老師聯誼會找到學生們心繫的老師。其中，有一位長相帥氣的主任教官已移民澳洲，也錄了一段視訊跟學生們打招呼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法