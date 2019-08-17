侯友宜緊握電流急急棒 全為水資源

2019-08-17 11:39

〔記者何玉華／新北報導〕家庭污水如何放流？海綿城市怎麼打造？新北市政府水利局即日起在新北市政府一樓舉辦8天的「新北珍水展」，讓民眾透過簡單的遊戲，了解污水下水道、雨撲滿等設施；市長侯友宜到場體驗「污水急流棒」，他緊握著夥伴小朋友的手闖關，謹慎地完成任務。

侯友宜說，很多人不了解、看不到水利建設，其實就像人體，大家都看到光鮮亮麗的外表，最重要的卻是內在的器官，水利建設也是這個道理；唯有水利建設通暢，城市才會美麗，才有光鮮亮麗的外表，他希望透過這個包含遊戲闖關的展覽，讓更多民眾知道水利建設到底在做什麼？

侯友宜也說，新北市要治水，讓水環境變乾淨；要親水，讓民眾親近周邊的河系、海洋；要打造透水、保水的環境，成為一個海綿城市。

水利局指出，展覽以水管設計成四水樂園，利用體驗機台與模型，讓參觀者親身體驗了解水利建設的成果，包括以電流急急棒的曲線軌道，展示污水處理從家庭接管、幹管、水資源回收中心到排入海中；以互動式透水保水實體模型，展示透水鋪面、綠屋頂、雨撲滿等成效，展出至24日，現場還有「水利小學堂」闖關活動，活動紀念品包括鋁線腳踏車、環保水時鐘、景觀橋明信片等，每日限量100份。

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