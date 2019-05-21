污水下水道釘子戶逾萬 台北市府首度揚言開罰

2019-05-21 18:16

〔記者郭安家／台北報導〕污水下水道接管工程竟有「釘子戶」！台北市議員汪志冰今於議會指出，雖然台北市污水下水道普及率達76.5％，未接管剩26.15萬戶，但相關單位對「無配合接管意願」的1萬戶束手無策，形同「污水下水道的釘子戶」。台北市衛工處長李建賢回應，若經探勘可接管，該戶妨害周邊住戶接管，揚言將首度動用「下水道法」處罰1至10萬元。

汪志冰指，台北市政府曾分析未接管原因包括，施工安全疑慮、無施工路徑、施工障礙、住戶無配合接管意願、都市更新、空屋與空地以及其他；原本市府都透過法規解套或施工設計，找出新的施工點，但若「住戶無配合接管意願」，則束手無策，今有高達1.76萬戶「污水下水道釘子戶」，比率占4％，釘子戶以士林、文山、北投最多，44年來無解。

汪志冰提到，中央也意識到釘子戶影響性，2018年修訂「下水道法」，未配合接管且排放廢水，最高開罰10萬元，衛工處也曾允諾依法對釘子戶開罰，至今裁罰案件為零，萬戶釘子戶已延宕接管進度並影響鄰戶權益。

對此，李建賢回應，「下水道法」規定污水下水道服務區須於六個月內接管，若遇到拒接戶會先行勸導，或協調管線單位配合遷管改變施工路徑，過去並未開罰紀錄，而未來將會「積極處理」；若經探勘可接管，周邊住戶也願意接污水道網管，該戶經柔性勸導仍不配合，妨害周邊其他鄰居接管，將會發函開罰。

衛工處規劃設計科長胡振中說明，1萬多戶未接管，其中許多案例是1戶釘子戶影響他人無法接管，以往曾發函住戶開罰，住戶得知後，皆在北市府通知程序中進行改善，市府最終並未祭出罰單；未來將加強執法，優先排序是住戶較集中、可解決下水道汙染源的區域，近期將對松山區某處發函開罰，而經濟弱勢社區則排序較慢處理。

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