避免影響生意！南苗市場污水接管 縣府：收市再施工

2019-05-17 21:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市污水下水道建置工程，預計於6月進行南苗地區1800多家戶接管作業，南苗市場攤商憂心工程影響生意。苗栗縣政府水利處說，已與攤商協會代表溝通，將分區分段施工，施工時間調整為中午12點到晚間點，避開早市時間，近期將再與全體攤商說明。

南苗市場為公有零售市場及周邊博愛街、米市街、文昌街等攤商組成的南苗攤販集中區，已有60多年歷史，超過400攤商，是苗栗市最大的傳統零售商區。

而苗栗市污水下水道建置工程將展開南苗地區用戶接管，攤商憂心工程進場後，道路整天施工，「生意也不用做了！」縣議員鄭碧玉於今天總質詢，替攤商發聲，要求縣府於工程進行時，顧及民生權益。

縣府水利處長楊明鐃說，南苗地區用戶接管工程，預計6月進場，已於13日先行與攤商協會代表溝通，將採分區分段方式進行，施工時間也配合早市，調整為中午12點到晚間10點，當天施工後，也會以鐵板覆蓋，將影響降至最低，近期將再與全體攤商說明。

水利處下水道科說，苗栗市污水下水道工程現已完成北苗、中苗地區約7000戶用戶接管，南苗地區主幹管已推進完成，將展開用戶接管，約1800多戶，工期估計須525個日曆天。

由於苗栗市污水下水道建置工程，於2009年起陸續展開，苗栗市道路也因工程，總是坑坑洞洞，民怨不斷，鄭碧玉也關心全市何時可完工？楊明鐃說，預計還需3年，請民眾多多包涵。

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