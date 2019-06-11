強降雨污水排放不及 新北市議員會勘盼新莊施工補救

2019-06-11 18:34

〔記者周湘芸／新北報導〕近2日鋒面來襲，各區發生強降雨，而新北市新莊區建福路及後港一路段因位於污水管線下游段，遇上大雨常排水不及水淹成災，或導致污水排放不通順。對此，市議員蔡健棠先前便邀集水利局會勘，預計增加該路段管線排水量。水利局污水設施科長黃銘昌指出，短期內將增加2台抽水機，長期工程仍在規畫設計階段，待設計完成後將盡速改善。

蔡健棠表示，雨天使污水排放不通順已困擾新莊建福路及後港一路段居民長達2年多，近日因經常性強降雨又變得更加嚴重，因此邀集水利局共同會勘，盼能盡速解決相關問題。

對此，黃銘昌指出，一般污水排放屬獨立系統，要跟雨水分開，但包括雙北等都會區，雨水還是會傾入污水下水道系統，特別是遇上強降雨嚴重時甚至會回沖，導致中下游段污水排放較不通順，短期將新增2台抽水機增加該路段抽水量，長期則是交由污水工程科設計，以徹底解決問題。

黃銘昌說明，近期遇上強降雨，雨水會藉由不同管道流進污水下水道系統，在管徑有限的情況下，輸送量就會降低，使民眾家中出現短時間沖馬桶不通順等問題。他也強調，新莊建福路及後港一路段排水問題長期都有在做處理，但隨著住戶近年增加，管線延長越來越多導致排水問題更加明顯，待工程設計完成後，盼能全面解決問題。

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