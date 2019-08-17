骨肉分離！16隻流浪狗被圍捕徒留7幼犬 1餓死6命危

2019-08-17 09:47

〔記者湯世名／彰化報導〕骨肉分離！彰化縣和美鎮嘉佃路一帶長期盤據逾50隻流浪狗，民眾驚恐萬分，彰化縣動物防疫所昨會同和美鎮公所展開圍捕，人、狗大作戰，最後抓走16隻，不料其中1隻才剛生下7隻幼犬的母狗也被抓走，甫出生5天的幼犬眼睛還未張開，因無母奶可喝飢餓難耐，縣議員賴清美今天前往查看，赫然發現其中1隻幼犬餓死，另6隻奄奄一息，立即要求將母狗放回來哺育幼犬。

動物防疫所人員昨天會同和美鎮公所獸醫、清潔隊人員及和和美警分局嘉犁派出所員警共10多人抵達嘉佃路710巷，人手一支捕捉網，現場盤據的流浪狗群見到苗頭不對紛紛四處竄逃，相關人員採圍捕方式進行捕捉。

就在相關人員捕捉時，飼養狗群的八旬老翁見大批人員持網圍捕，立即抗拒眾人捕捉，並要求相關人員離去，不過派出所員警立即將他架開並進行勸導，老翁見無力制止也只好任由眾人抓狗。

耗費數十分鐘後，終於抓到16隻流浪狗，其中12隻成犬、4隻仔犬，其中8隻成犬、4隻仔犬送流浪狗中途之家進行絕育及安置工作，另4隻成犬載往動物醫院進行絕育。

不料今天縣議員賴清美前往勘查時，在鐵皮貨櫃屋內發現7隻才剛出生5天的幼犬，其中1隻已疑因無奶可喝而餓死，另6隻則奄奄一息的哀號著，眼睛都還未張開，狀況相當不妙，該名飼養狗群的八旬老翁失落地坐在河邊，他告訴賴清美，飼養好幾代的狗群，與狗狗們有很深厚的感情，狗狗被抓走，他感到相當難過。

賴清美研判昨天被抓走的16隻流浪狗當中，其中1隻應該就是這7隻幼犬的母親，她立即與動防所聯繫，獲得動防所同意將盡快把母狗放回，由母狗繼續哺育幼犬。至於第二波圍捕流浪狗行動則告暫緩，將視狀況再決定是否持續展開圍捕。

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