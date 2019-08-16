出手了！彰化50隻流浪狗霸街 動防所圍捕16隻落網

2019-08-16 16:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮嘉佃路710巷長期盤據逾50隻流浪狗，「霸街」情形嚴重，民眾驚恐萬分，彰化縣動物防疫所及和美鎮公所今天出動10人展開圍捕，人、狗大作戰，飼養狗群的老翁還一度抗拒，被員警勸開。最後順利捕捉到16隻流浪狗，將立即進行絕育，剩餘竄逃的流浪狗則將持續進行捕捉，以維護當地居民安全與遏止流浪狗過度繁衍。

動物防疫所人員今天會同和美鎮公所獸醫、清潔隊人員及和和美警分局嘉犁派出所員警共10人抵達嘉佃路710巷，人手一支捕捉網，現場盤據的流浪狗群見到苗頭不對紛紛四處竄逃，相關人員也非省油的燈，採圍捕方式進行捕捉。

就在相關人員捕捉時，飼養狗群的老翁見大批人員持網圍捕，立即抗拒眾人捕捉，並要求相關人員離去，不過派出所員警立即將他架開並進行勸導，老翁見無力制止也只好任由眾人抓狗。

耗費數十分鐘後，終於抓到16隻流浪狗，其中12隻成犬、4隻仔犬，其中8隻成犬、4隻仔犬送流浪狗中途之家進行絕育及安置工作，另4隻成犬載往動物醫院進行絕育，現場捕捉工作完成後，由防疫所消毒車前往現場進行周邊環境消毒工作。

不過由於還有為數甚多的流浪狗「在逃」，動防所人員表示後續仍將持續進行捕捉，至於已進行絕育的流浪狗，他們將評估是否放回原地，或安置在流浪狗中途之家。

動物防疫所呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全的危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物的安全。如飼養寵物的飼主未將寵物妥善管理，使其疏縱在外，可依違反動物保護法處以3000至1萬5000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上的責任。

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