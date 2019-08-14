比特犬咬死流浪母狗 飼主不起訴

2019-08-14 13:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子今年1月22日下午，因家中整修，飼養的彼特犬趁隙衝出屋外，猛咬一隻路過中正路的流浪母狗，導致犬隻死亡。動物防疫保護所與警方調查後，認為陳姓男子涉犯動保法，將他函送法辦。基隆地檢署檢察官調查後認為，現場監視器拍攝到的畫面，犬隻攻擊時，飼主並不在場，應非故意放任犬隻咬死流浪犬，予以不起訴處分。

警方調查，陳男飼養的比特犬（ROCK）曾於去年5月17日帶出散步時，未予以繫繩、綁上口罩，導致犬隻衝進公寓，攻擊流浪狗，被基隆市動物防疫保護所裁罰3萬元；沒想到今年1月22日下午，陳男疑未將犬隻綁好，放任牠從家中衝出，咬死一隻灰黑色流浪母狗，認為陳男已經違反動保法，依法將他函送基隆地檢署法辦。

陳男則向檢察官表示，自從愛犬去年咬傷流浪狗後，就未曾帶牠外出，22日當天因家中正在裝修，將本來養在自家陽台的比特犬，安置在客廳，沒有綁繩，犬隻卻趁隙跑出大門，發生憾事。發現愛犬闖禍之後，立刻將牠拉開，並將受傷的母狗送往醫院救治，但未能救回一命。

檢察官傳喚當日目擊者並調閱監視器畫面，證實當時陳姓飼主確實不在周邊，人、犬分離，而飼主趕到現場時，有積極將兩犬分開，並將傷犬送醫救治。

檢察官認為，倘若真的有心指揮比特犬攻擊流浪狗，又豈會積極分開兩犬還將傷犬送醫。陳姓飼主應非故意放任愛犬攻擊流浪狗，而是犬隻跑出去後，因天性攻擊咬死流浪狗，故予以陳男不起訴處分。

動保所所長陳瑞濱則表示，陳姓飼主已經是第二次讓愛犬攻擊流浪狗，雖刑事部分獲檢察官不起訴，但仍將依法對陳男進行行政裁罰，將對他開罰6萬元；目前闖禍的比特犬暫時安置在寵物銀行，想要領養的飼主需經評估後才能領養。

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