馬祖首屆老馬籃球賽定名「遠鵬盃」 背後有感人故事...

2019-08-17 09:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖第1屆全國老馬籃球賽11月8日開打，邀國內老馬籃球好手參加，主辦單位連江縣政府為感念楊遠鵬對馬祖籃球的貢獻，特別將本屆老馬籃球賽定名為「遠鵬盃」。

連江縣政府舉辦運動競賽帶動離島觀光，是近年行銷馬祖旅遊的策略之一，從南竿國際馬拉松、鐵人三項、北竿硬地超馬，至東引軍事越野障礙賽、莒光定向越野賽等，不僅吸引國內外眾多喜好運動人士參與，馬祖四鄉五島獨特的美景，都讓參賽者為之驚艷，藉由選手手機拍照分享，讓馬祖的美麗為國人所看見。

連江縣政府主辦，連江縣體育會籃球委員會承辦馬祖第1屆全國老馬籃球賽今年11月8日至10日，在南竿鄉體育館舉行，參賽隊伍分為50歲、55歲、60歲及65歲等4組。歡迎國內資深球友組團參加，並一遊馬祖的美景、美食及美酒。

連江縣體育會籃球委員會表示，馬祖老馬籃球賽特別定名為「遠鵬盃」，背後還有一段感人故事；這項老馬籃球賽比賽幕後推手就是日前辭世的連江縣政府消保官楊遠鵬，由於他的積極推動才促成球賽舉辦，不料，今年7月6日楊遠鵬在指導學生練球時，突然倒地不起急救無效往生。

籃委會指出，楊遠鵬出身籃球世家，其兄長楊遠真及姊夫李廣濟都曾是籃球國手，楊遠鵬自己也曾是東吳大學的籃球校隊隊長。為感念楊遠鵬對地區籃球的貢獻，主辦單位特別將本屆老馬籃球賽定名為「遠鵬盃」。

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