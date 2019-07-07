拚藍眼淚觀光財 馬祖軍事據點轉型背包客棧、獨立書店

2019-07-07 23:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕本來是戰地前線的馬祖列島，隨著兩岸關係趨緩，昔日馬祖四鄉五島的軍事坑道、據點，有不少軍方仍繼續使用，但是也有不少的據點、坑道陸續釋出，民間看準藍眼淚帶來的觀光熱潮，紛紛申請承租據點轉型成為民宿、咖啡館，因應觀光客入住。

根據連江縣政府所做的調查，散布在南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉與東引鄉的據點共有256座，隨著國軍精實方案推動，經評估較不重要的四鄉五島的海岸據點釋出，經由縣政府文化處與交通部觀光局馬祖國家風景區管理處接手。

包括南竿島01據點轉型成馬祖首座軍事文化遺產概念館，12據點改建為刺鳥咖啡獨立書店，55據點改為背包客棧，莒光23、64據點委託社區協會經營活化。

南竿鄉12據點由連江縣前文化局長曹以雄改建成具濃厚文藝氣息的刺鳥咖啡獨立書店，有豐富的藏書、畫作與書法作品。值得一提的是，一樓咖啡廳的下方隱藏著一座坑道，通往昔日架設50機槍的碉堡和射擊口，成為刺鳥的「祕密基地」；坐在書店裡，可以聆聽仙風道骨的曹以雄談歷史、說故事，還可以坐擁無敵海景，聽陣陣濤聲啜飲咖啡。

南竿鄉55據點則由返鄉青年劉增亞，經營背包客棧；劉增亞說，為了讓以前當兵的遊客重溫當年服役的記憶，除了每一床配置鐵製臉盆、鋼杯、綠色毛巾外，床上的棉被刻意摺成有稜有角的豆腐乾。

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