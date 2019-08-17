南美館變「車展中心」？館長：不是捧錢來辦趴都行

2019-08-17 08:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立美術館變成「新車展示中心」？國際知名特斯拉電動車12日晚選在南美館2館，在台首發表新平價電動車Model 3，最近在文化界話題延燒，有人支持科技新車搭配優美建築相得益彰，但也有人不以為然，質疑南美館為了賺錢成了「社區活動中心」。

對此，南美館館長潘襎表示，藝術定義隨著時代演進走入科技，已激盪出無限可能性，例如以前Video視聽娛樂，現在可以是視覺藝術，VR虛擬實境及互動裝置數位藝術也在南美館展覽，藝術與人類心靈不斷對話衍生各種表現形式，這是很自然的事。

潘襎說，車商來找場地時，館方評估可能有反對聲音，但從另個層面，南美館為綠建築，花草澆水與館內清潔用水使用雨水回收系統，與環保電動車工藝之美同樣理念訴求，況且展示會是在晚上閉館空檔時的大廳空間，不在展間與展覽衝突，加上特斯拉的國際知名度，也是讓台灣南美館被世界看見，絕非「飢不擇食」，「不是外界所想捧錢來辦趴都行，別作夢了！」

對於南美館出租場地辦車展，「台南藝志」臉書發文指出，國外博物館出借場地主要為了籌募經費，然而南美館經費多數來自政府預算，是否有更多選擇的權利？以及更愛惜羽毛？現在南美館要開始販售地圖，也要賣月餅，讓人不禁擔憂，一間美術館的專業是什麼？

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，台南文化中心搶手，檔期都要排很多年，很多藝術家也期待台南有自己美術館，可是台南市立美術館興建過程風波不斷，如今將藝術殿堂淪為車展場所，不倫不類，讓人心痛與遺憾。

在地文化社群議論紛紛，網友留言，美術館內車展，感覺很突兀；也有人揶揄「台南宮廟建醮直接辦在裡面」、「未來以婚宴、年會、公益募款等各種名目為由，反正『行政法人』很好用，簡直就是無敵護身符」、「原來新車也是美術品，時髦的裝置藝術」、「改名為文創展覽館」。

不過，也有人認為「還好啦」、「總統府都已經開放夜宿」；之前奧迪也有借日月潭向山遊客中心辦新車發表會，有特色的建築都會有車廠去借場地；國美館內還有法義時尚名牌的走秀咧，而且還收費；巴黎羅浮宮大小皇宮也會出借給CHANEL、Dior公司做Fashion Show。還有網友說，參加過在美國博物館的婚禮，「一群人在羅丹的雕塑旁吃肉喝酒」。

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