女牙醫專攻兒童、身障領域 善心遠赴約旦義診難民

2019-08-16 19:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕不論大人小孩，提到看牙醫總是怕怕的，但有些身障朋友想看卻無法看，目前任職於高雄醫學大學附設醫院「兒童暨特殊需求者牙科」的牙醫李姿瑩，除了持續在國內鑽研兒童及障礙者牙醫領域外，日前更隨慈濟人醫會前往約旦為難民義診，把自己從醫的「助人」初衷發揮更深遠。

李姿瑩畢業於高雄醫學大學牙醫系，就學期間即參與慈濟大專青年，畢業後擔任住院醫師期間，前年底首次參加國際慈濟人醫會（簡稱TIMA）年會，並開始投入服務。去年就協助了東區身障者牙科義診，為平時就無法生活自理的身心障礙者、植物人、失能臥床的長者看診。

慈濟基金會表示，這趟慈濟約旦義診團主要以牙科為主，對象以約旦境內難民、貧民、遊牧民族，以及死海的非洲奴隸後裔，這些無法享有基本的醫療權利者，連大人也有首次看診的，李姿瑩這次主要是協助兒童難民的部分。

李姿瑩雖然是團隊中最年輕的，但面對因害怕而嚎啕大哭的敘利亞難民孩童，不僅耐心為孩童治療，還細心地為孩童做全口乳牙冠，讓孩童恢復咀嚼功能、維持完整咬合。她希望能藉此，讓這些難得能就醫的孩童未來都有一口好牙。

李姿瑩表示，過去看到人醫會的身影很嚮往，羨慕也很崇拜，在前輩醫師葉添浩不斷邀請下，她終於有機會參與人醫會活動。而自己在住院醫師及深造期間，也面臨時間不夠用的問題，但透過也有參與人醫會的醫師李彝邦，分享他一邊工作一邊深造，同時把握機會參加義診的經驗，讓李姿瑩告訴自己不能忘記學醫的「助人」初衷，因此能堅持下去。

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