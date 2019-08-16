北市府拆承德汽車商圈6處違建 業者批柯罔顧百姓財產權益

2019-08-16 16:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市承德路四段至六段一帶的承德汽車商圈，不少業者在農地搭建鐵皮、棚架作為店面，屬於長期違建，但過去已存在30年，如今台北市政府今上午開鍘強拆6處違建，現場聚集上百名業者抗議阻止拆除，更高喊「柯市長罔顧百姓財產權益！」台北市承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，過去雖有開協調會，但業者反映，市府完全不採納，連商量的餘地都沒有就要直接拆除！

現場超過百名業者抗議，業者與台北市都市發展局、建築管理工程處人員爆發口角衝突，雙方僵持約3小時，最後6處違建仍被拆除，建管處表示，北投區立賢路沿線屬農業區，陸續遭搭蓋違建經營汽車買賣業，台北市產業發展局也確認不屬於「工廠管理輔導法」給予輔導的違規工廠，屬2015年後新增違建，因此先拆除6處違建。

建管處強調，立賢路周邊違建使用簡易材料搭蓋，易造成公共安全問題，所排放廢污水為當地農業環境生態帶來高污染問題，如今依法執行拆除，展現政府拆除違建決心。

立委吳思瑤辦公室主任陳賢蔚、台北市議員林瑞圖主張所搭蓋違建作為二手汽車維修買賣，屬未立案的違規工廠，符合立法院三讀通過《工廠管理輔導法》，政府不能拆除，應給予輔導改善。

陳賢蔚在現場呼籲北市府，應參考《工廠管理輔導法》修法精神，在既有農地上的具輔導經濟效益、低污染的產業合法，雖然汽車買賣、維修業在認定上有待釐清，但可在不破壞農地的狀況下，讓長久的產業可以永續經營，這才符合法規。

李寶星指出，承德汽車商圈大約有3、400家業者，市府打算拆除120、130家，幾乎是3分之1的數量，今天只是先拆6處，之後就會陸續拆除。李寶星說，他們有向市府反映，看是否能夠找塊地，或是有個規範、約束，可向業者收租金，讓他們能夠生存，但政府根本不管他們死活，當下僅說回去研商，卻無下文，如今直接強拆，業者的生計該怎麼辦？

業者郭先生無奈表示，市府說拆就拆，完全沒有轉圜餘地，也不聽人民的心聲，根本就是硬來，讓大家措手不及。有業者痛批，柯市府強拆建物，事後竟還要向業者收取拆除費用，讓人無法接受。

至於民意代表、業者主張北市府違反《工廠管理輔導法》，建管處解釋，該部分依據主管機關產發局函覆說明，業者所從事行業不屬於《工廠管理輔導法》所稱工廠範疇，並不適用《工廠管理輔導法》。

建管處強調，承德汽車商圈仍有違法搭蓋違建，呼籲違建所有人收到限期改善通知，不要心存僥倖，應在期限內配合自行拆除改善，逾期未拆除，建管處將另擇期執行拆除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法