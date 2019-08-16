「峭壁的精靈」 豔紅鹿子百合平溪盛放 明在平溪舉行復育成果展

2019-08-16 17:20

〔記者林欣漢／新北報導〕8月是台灣特有種豔紅鹿子百合的花期，在新北市平溪嶺腳火車站、蔡家洋樓、天寧寺、靈巖寺等地，都能欣賞到她搖曳生姿的美麗倩影，新北市農業局表示，明天（17日）上午10點至12點，將在平溪區東勢里里民活動中心舉行豔紅鹿子百合的復育成果展，歡迎民眾前往賞花。

豔紅鹿子百合只會生長在北部海拔200到600公尺的向陽坡地上，仰賴霧氣及露水的滋潤，常與五節芒及台灣蘆竹伴生，白色花瓣邊緣呈波浪狀並帶有如小鹿身上的點點紅斑而得名，豔而不俗，有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等美稱，但因具有觀賞價值遭到過度摘採，加上棲地的破壞，野生植株數量相當稀少，目前仍被國際自然保育聯盟（IUCN）列為嚴重瀕臨滅絕的物種。

新北市農業局近年持續在平溪地區復育豔紅鹿子百合，至今已有近6500株的豔紅鹿子百合散播於新北各地。參與復育工作的平溪居民林瑞祺說，小時候豔紅鹿子百合在平溪隨處可見，現在正值開花期，花朵會一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別。

農業局長李玟也說，豔紅鹿子百合與居民們有很濃厚的情感連結，是在地意象，原生豔紅鹿子百合由山壁挺身而出，往下垂長，姿態謙卑，帶給人們許多感動及啟發，除了與桃園區農業改良場合作提供技術輔導，也會加強推動在地社區參與，持續在野外復育豔紅鹿子百合，呼籲民眾賞花之餘保持公德心，勿任意採摘破壞。

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