響應世界野生動植物日 新北復育逾6萬株原生植物

2019-03-02 18:13

〔記者周湘芸／新北報導〕3月3日為「世界野生動植物日」，新北市政府農業局當前已於新北各區復育栽植約2萬8000株烏來杜鵑、6000株豔紅鹿子百合和逾3萬株台灣百合。此外，綠美化環境景觀處更在淡海輕軌附近打造「新北稼日蒔光」基地，呈現景觀花海及可食地景。

農業局至今已在石碇區、烏來區及新店區復育栽植約2萬8000株烏來杜鵑；金山區、萬里區（北海岸地區）復育推廣至瑞芳區、貢寮區 （東北角地區）超過3萬株台灣百合，並於平溪區復育約6000株豔紅鹿子百合。

此外，農業局也在三芝區與石門區推動保育雷公蛙（臺北赤蛙）棲息區域，與進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓雷公蛙能順利復育。

聯合國在2013年將3月3日訂為世界野生動植物日，由瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（又名華盛頓公約）負責推動，以提升全球對野生動植物的關心。農業局長李玟指出，復育除了持續擴大族群數量外，還包括保護森林溪流以及友善農田等生物棲地等。

另外，農業局綠美化環境景觀處也在淡海輕軌V07行政中心站旁打造「新北稼日蒔光」基地，其中包括景觀花海及可食地景，並邀請附近100位小朋友親手收成健康蔬菜，致贈給鄰近的社區服務協會提供老人共餐食用。

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