桃園公告登革熱防疫措施 查獲違規行為直接開罰無緩衝

2019-08-16 16:52

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市登革熱確診病例達33例（境外移入32例、本土1例）市府衛生局昨天依傳染病防治法規定，公告登革熱防疫措施，呼籲民眾主動清除家戶積水容器以免孳生病媒蚊；衛生局表示，公告防疫措施後，查獲積水容器及積水處未清理，或妨害防疫工作者，可直接依傳染病防治法開罰，沒有限期改善空間。

衛生局表示，桃園市於8月5日出現首例本土登革熱個案後，立即召開跨局處應變會議應變，動員488人次針對個案住家、工作地等活動地點，實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視與衛生教育，並在當地社區設站進行登革熱抽血篩檢，截至8月15日共計清除874個積水容器，清運40140公斤廢棄物。

衛生局說，由於天氣炎熱常有午後雷陣雨，適合蚊蟲孳生，防疫條件嚴峻，故依傳染病防治法規定，公告登革熱防疫措施，未來若發現民眾住家室內外，有積水容器、積水處等孳生源未清除，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元不等罰鍰；若民眾拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

衛生局也提供登革熱防疫「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家周圍易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，澈底清除病媒蚊孳生源。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法