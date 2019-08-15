台南三爺溪排水瓶頸 黃偉哲促加速打通

2019-08-15 16:08

〔記者萬于甄／台南報導〕台南0813豪雨導致永康、仁德等多處地區積淹水，台南市長黃偉哲今上午趕緊前往崑山、仁德等抽水站，瞭解抽水機組運作狀況外，並聽取當地對於防洪治水的建議。黃偉哲說，0813豪雨造成民宅、工廠的損失，今上午獲中央首肯，淹水達50公分加將發放補助金2萬元。

水利局指出，台南永康、仁德0813豪雨中，3小時累積雨量分別達180毫米及190毫米，降雨量都超過國家災害防救科技中心所定義的短延時致災降雨，即3小時累積降雨量達130毫米，加上三爺溪溢堤，內水排出不易，導致0813造成台南多處積淹水。

黃偉哲說，仁德永康一帶排水因三爺溪斷面仍不足，導致此次水位上漲，即便內水用力抽水到三爺溪，三爺溪仍是滿出來的情況，若要根本解決，就要增加三爺溪斷面，中央估計工程需6年，「但我們不能等，人生沒幾個6年」，後續會與中央水利署協調，加速整治工程。

黃偉哲指出，今晚又有一波雷雨鋒面來襲，市府已嚴陣以待，做好萬全準備，後續會與中央水利署反映，期盼先以三爺溪兩邊堤防加高，讓外水不會倒灌的方式應急，讓內水也能抽排出去，尤其，現在汛期才過一半，8、9月整個都是防汛期。

日前有民眾質疑，永康崑山、大灣一帶抽水機組豪雨期間抽排未見效果，水利局表示，大灣大排沿線共有多達20多台沉水式抽水機，其中，崑山抽水站3台抽水機此次總抽水量約達90萬噸，相信具有一定的抽排功能。

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