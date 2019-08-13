黃偉哲：不是神仙無法預測雨災 考量民眾決定停班課

2019-08-13 09:59

〔記者王捷／台南報導〕台南市凌晨暴雨，6小時降下250毫米，黃偉哲在清晨5點多與市府幕僚開會，也盡早在6點12分民眾上班前，拍板宣布停班停課，並表示他做的決定他負責，總統蔡英文也打電話來關心台南市。黃偉哲說，停班停課沒有政治考量，民眾需要時間防災，雖然區域性降雨，但民眾會跨區域活動，在宣布時間上不能太早，因為他不是神仙無法預測災情，但也不能太晚，否則民眾就出門了，這決定雖然不得已，但是是為了民眾考量。

過去，中央氣象局的停班停課標準是要在24小時內降雨350毫米，但黃偉哲認為，台南在6小時強降雨250毫米，雖然是區域性的強降雨，集中在仁德、永康、歸仁，但不能等到一天後再宣布停班停課，屆時搞不好水都已經退了，但是傷害已經造成，所以他認為要當機立斷。

中央氣象局在12日就告知台南市府，在12日晚間過後會有一波豪雨襲擊，昨天就已經三級開設，入夜後雨量變大、陸續傳出各地有災情，在今天早上5點時，提升為二級開設，在黃偉哲與幕僚討論，考慮民眾上下班、上下學會在不同區域，因此雖然是區域性強降雨，決定在6點12分的時候宣布全市停班停課，避免秩序混亂。

但有民眾質疑太早、太晚宣布停班停課消息，是否有政治考量？黃偉哲否認，他認為發布聽班課的消息，而且都是以民眾的需求作為考量，不能太早發布，因為他不是神仙，不能預測雨災，但也不能太晚宣布，因為民眾已經冒雨出門，所以他覺得時機點的選擇是不得已的決定，但這個決定是符合民意的要求。

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