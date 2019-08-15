北台灣飆高溫 中南部11縣市豪大雨特報

2019-08-15 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（15日）指出，因為西南風增強易有短時強降雨，氣象局於台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、澎湖縣發布大雨特報，高雄市發布豪雨特報。此外，受西南風沉降影響，氣象局於台北市、基隆市及花蓮縣縱谷發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、桃園市及台東縣則為黃色燈號，可能出現36度以上高溫。

氣象局表示，今天中南部地區在清晨至上午有陣雨或雷雨，並請留意局部大雨或豪雨，其他時間也有斷續降雨，北部及東半部地區維持多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北台灣及花東縱谷一帶氣溫可達34至36度間，其他地區29至33度。

氣象局預估，週五、週六（16日、17日）西南風增強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，其中週六午後雷雨訊號較強，全台皆要留意短時強降雨、雷擊等現象。

颱風消息方面，第10號輕度颱風柯羅莎，今天清晨2時位於台北東北東方1300公里之海面上，對台灣無直接影響，但今、明（16日）兩天將影響日本的天氣，欲前往日本的民眾請留意此颱風最新動態及航班資訊。

空氣品質方面，15日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及馬祖、金門地區以「普通」等級為主，北部局部地區午後短時間可能達橘色提醒等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 - 41 29 - 35 28 - 32 30 - 39

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法