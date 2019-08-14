北部、東部週四悶熱衝36度 中南部小心豪雨

2019-08-14 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日「中南部」留意局部大雨或豪雨，「北東」多雲到晴、悶熱高溫天氣，「山區及近山區」有短暫雷陣雨。接下來幾天西南風增強，天氣不穩定，部分地區可能出現劇烈雨勢。

中央氣象局預報，「中南部」清晨至上午有陣雨，有局部大雨或豪雨機會，其他時間也有斷續降雨；「北部及東半部」多雲到晴，午後「山區及近山區」有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，適逢大潮，低窪地區要慎防積淹水，前往中南部山區的民眾，由於連日有雨，須留意坍方、落石。

天氣風險公司指出，柯羅莎颱風雖然對台沒有直接影響，但助長西南風增強，未來幾天天氣不穩定性增高。週四、週五（16日）凌晨至清晨期間，海陸風環流與西南風對峙明顯，可能造成部分地區劇烈雨勢。

溫度方面，明天北台灣、花東縱谷一帶可達34至36度間，其他地區29至33度，沒下雨的區域，溫度較高、紫外線較強，外出活動請多補充水份、做好防曬。

紫外線方面，台南、高屏為黃色「中量級」；竹苗、中彰投、雲嘉為橘色「高量級」，可在30分鐘曝曬下造成曬傷；其餘地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內。

空氣品質方面，北北基桃、宜蘭、馬祖、金門為「普通」等級，北部局部地區午後短時間可能進一步上升到「橘色提醒」等級；花東、澎湖、竹苗以南地區為「良好」等級。環保署解釋，明天吹西南風，竹苗以南是迎風面，擴散條件佳，降雨洗除作用機會高，空品普遍良好；北部、宜蘭位在下風處，局部地區可能有污染累積，午後易受光化作用使臭氧濃度上升。

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