0813豪雨補助 黃偉哲：受災判定標準需統一

2019-08-14 13:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於「0813豪雨」一度造成台南多處積水，市長黃偉哲今（14）日在市政會議上要求民政局及各區公所，務必儘速協助受災戶申請淹水補助，在判定標準上，各區公所必須有統一標準，尤其在測量的確實度，以及申請補助的速度，一定要比過去做得更好。

黃偉哲說，天災難免造成農漁業損害，不論是農作物或農業設施都可能受到破壞，農業局要向農民宣導正確的舉證方法與流程，以免中央公布了補償辦法，「我們自己卻沒有做好蒐證，平白錯失機會。」

昨日豪雨造成不少災情，黃偉哲在會中感謝市府團隊為服務市民不眠不休之外，他也表示，市政府應先辦理災後復建與改善工程，並更精進治水策略，同時強化防災演習，公私協力共同面對極端氣候趨勢的積極作為。

市府估計，這次豪雨造成積淹水區域以北區、東區、南區、中西區、安南、永康、歸仁、官田、新市、善化、仁德、關廟等12區、91處，住戶淹水初估有1254戶。

此外，針對南市目前本土性登革熱病例有18例，境外移外有27例。黃偉哲強調，昨豪大雨過後，正是家戶需要加強孳清的時候，尤其是各項數據顯示，目前台灣的登革熱，正是最近10年來的最高峰，登革熱的高峰期為每年的9月、10月，甚至還可能到11月，大家不能等閒視之，一定要嚴肅來面對登革熱的孳清工作。

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