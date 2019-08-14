集愛工坊中秋月餅成果發表會 縣長髒髒包義賣500元

2019-08-14 11:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年中秋佳節前夕，推出中秋月餅預購的財團法人澎湖縣慢飛天使服務協會附設集愛工坊，今日在身心障礙福利服務中心，舉行中秋伴手禮產品發表會，縣長賴峰偉率先訂購200盒，親手製作的髒髒包蛋黃酥，以500元高價義賣出去。

集愛工坊是由衛福部社會及家庭署指導、澎湖縣政府及公益彩券盈餘回饋金補助，2012成立的身心障礙者社區日間作業設施，現有21位身障學員，在社工及教保老師陪同下，支持身心障礙者朋友學習技能及社區生活適應，目前以烘焙食品、滷味茶點、手工點心及二手回收商品販售為主。

今日的中秋伴手禮產品發表會，澎湖縣長賴峰偉、議員呂黃春金、陳慧玲、馬公市公所秘書洪長青、馬公市代表許彥玲、慢飛天使服務協會理事長許惠芝等人都到場參加，今年推出月餅藜麥鳳梨酥、藜麥蔓越莓冬瓜酥、綜合堅果塔、髒髒蛋黃酥等產品，分別有3入、6入、9入、12入及15入等不同禮盒包裝，提供民眾自由選擇訂購。

現場安排長官，來賓製作髒髒蛋黃酥，擺上最後的裝飾，附上親筆簽名後分送給現場民眾，縣長賴峰偉製作的髒髒蛋黃酥，則現場義賣，由40元起標，一路飆升至500元。同時集愛工坊推出的產品，都是嚴選材料，投保千萬元食在心安險，讓大家吃得健康，吃得安心，吃得無負擔。 服務地址：馬公市大勇街20號（農會旁），服務電話：〈06〉926-9855

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