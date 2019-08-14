屏東1天內驚現2起豬屍！防疫人員疲於奔命

2019-08-14 09:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼昨天中午（13日）屏縣動物防疫所接獲海巡署南部分署第六岸巡隊通報，在墾丁萬里桐潮間帶露營區附近沙灘發現一隻豬屍後，13日晚間又接獲海巡署第五岸巡隊通報，在小琉球龍蝦洞旁發現一隻豬屍；一日內連續2起豬屍，為防範非洲豬瘟，防疫所除立即採檢焚化消毒，也嚴正呼籲勿隨意丟棄動物屍體。

屏東縣動物防疫所表示，昨晚在小琉球龍蝦洞旁發現的豬屍，約5月齡，體重約70公斤，因經海水浸泡及海浪沖刷屍身已明顯腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨。防疫人員採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，該豬屍體立即就地焚化掩埋，並將周邊環境予以完善的消毒。

由於豬屍發現地點偏僻，研判應為台灣本島經海漂至此。在送驗檢體報告出爐前，防疫所將持續加強本縣養豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜之管理，切勿隨意棄置動物屍體以杜絕動物屍體經由河流傳播病原的機會，也請民眾不要太過驚慌。

昨天中午在墾丁萬里桐潮間帶露營區附近沙灘發現的一隻豬屍，身長約50公分，年齡約3至4個月大，也是依標準程序處理。

屏東縣動物防疫所所長李永文表示，為防範非洲豬瘟疫情入侵，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報，絕對不可任意丟棄，散播病原，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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