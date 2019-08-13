台電挖斷台塑柴油管線 1500公升柴油污染海域

2019-08-13 19:39

［記者謝武雄／桃園報導］台電公司今天下午在桃園竹圍漁港附近施工，不慎挖斷台塑公司柴油管線，造成大約1500公升柴油外洩，柴油透過土壤滲漏到200公尺外南崁溪出海口，海巡人員獲報後，立即協助台塑石油公司、環保局海岸管理處人員實施吸油棉、攔油索放置鋪設作業，環保局也會針對台電處以3到300萬元不等罰款，並責成台電公司進行後續作業。

海巡署北部分署第八岸巡隊於今天下午3點接獲桃園區漁會通報，於南崁溪出海口彩虹橋下有油污漂出，竹圍安檢所及機動巡邏站人員立刻攜帶相關蒐證器材及攔油裝備前往現場查察，相關人員抵達現場後，發現南崁溪出海口油污，是從土壤滲透，立刻循線追查，才發現是上游200公尺處，台電進行管線工程不慎挖斷台塑石油公司柴油管線。

環保局公關室主任井長瑞表示，環保局依照水污法規定，針對行為人台電公司開出罰單，處以3到300萬元不等罰款，另要求台電公司於8月20日之前完成改善，改善的項目除出海口的油污外，另因柴油是從土壤滲漏到出海口，沿線污染的土壤必須挖起送至再處理單位，這部分也須由台電負責。

海岸管理處長林立昌表示，台塑石油公司獲悉後，第一時刻已經將管路閥門關閉，隨後抽取管內殘留的柴油，預估洩漏柴油達1500公升。

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