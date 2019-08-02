嘉義布袋商港貨輪擱淺救起8人 海巡監控防漏油

2019-08-02 08:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕昨（8月1日）晚上嘉明海運公司勝利號貨輪在嘉義縣布袋商港擱淺，海巡署中部分署第四岸巡隊、第13海巡隊與台灣港務公司布袋管理處、嘉義縣消防局等單位，成功救獲8名船員，為防止貨輪可能因船身有破洞漏油污染海洋，海巡人員正監控中，今天早上觀察尚未有漏油情形。

昨天下午3點多，布袋商港安檢所守望人員發現自澎湖尖山港開往布袋商港的勝利輪，因退潮停泊於布袋商港西堤外約10公尺處等待漲潮進港，5時40分發現勝利號貨輪疑似有動力不足漂流情形，且有擱淺疑慮，海巡署第五巡防區調派艦隊分署第13海巡隊PP-5039海巡艇、中部分署第四岸巡隊救生艇及布袋商港安檢所人員在旁實施戒備救援。

期間風浪過大，浪高2到4公尺，更發現該輪已碰撞堤岸消波塊，經確認擱淺後，海巡署第五巡防區成立緊急應變中心，晚上7點30分貨輪王姓船長緊急以無線電通報PP-5039海巡艇，因船舶失去動力無法自行脫困，人員有危安之虞，研商後並請船公司調借大型吊車趕赴現場協助吊救船員，晚上8點33分以大型吊車成功全數救援8名船員。

海巡署第五巡防區為恐該輪因擱淺持續碰撞堤岸消波塊，造成船體受損，海巡艇及岸巡隊人員在現場持續戒護觀測，備妥攔油索及吸油棉等裝備，並與港務公司、嘉義縣環保局共同防止監控貨輪擱淺後船體損壞情形，防範海洋污染。

第五巡防區部主任胡文雄表示，如民眾發現海難或海洋汙染等緊急狀況時，可撥打「118」服務專線請求協助。

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