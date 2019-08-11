花蛤季將登場 金門成功海灘忽現漏油虛驚

2019-08-11 23:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門尚義機場進行海側護岸施工，1艘無動力工作平台竟漂至岸際擱淺，今天下午還傳出漏油意外，經縣環保局派員檢測，確定僅是抽砂機殘油滴漏在甲板，沒有污染海灘，已使用吸油棉將周邊少數殘油清除完畢。

金湖鎮民代表陳向鑫說，工作平台擱淺的成功海灘，是每年舉辦「花蛤季」的場地；今年花蛤季一波三折，原訂7月登場卻因丹娜絲颱風過境延至本周末，現在利奇馬颱風雖未對金門帶來災情，但疑似外圍環流導致的風浪，讓活動場地的成功出海口被掃到「風颱尾」。

陳向鑫指出，成功海灘有多處出現疑似污油的黑色帶狀，面積大約有30平方公尺，且平台機械也有殘油滲漏，已緊急通報岸巡、縣府環保局等單位處理。

金馬澎分署第九（金門）岸巡隊表示，第1巡邏站巡邏組10日晚間就發現有1艘無動力工作平台擱淺於金湖鎮成功海堤邊，研判是機場海側護岸堤防設施工程承包商所有，可能因綑綁纜繩斷裂，導致工作平台漂流；岸巡通報廠商並從旁協助，在晚間近11時完成繫纜作業。

岸巡隊表示，今天持續針對擱淺工作平台定時巡查，發現平台周邊沙灘有部分黑色污漬，除立即蒐證，並完成封鎖線設置及實施現場管制，同時通報金門縣環保局及工作平台承商共同處理。

縣環保局派員鑑定後指出，沙灘黑色沙子是鐵砂，工作平台上抽砂機底部有些許機油漏在甲板，未擴及沙灘，現場已由岸巡隊協助承商完成工作平台油污清除，並針對漏油處實施預防性封堵處理。

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，會持續派遣巡邏組至現場監控，保持金門岸際沙灘乾淨、整潔的環境。

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