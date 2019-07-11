新竹客運湖口站土壤污染 封站開挖改善

2019-07-11 21:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客運湖口站內的地下油槽設備，被新竹縣政府環保局查驗發現測漏管異常，經進場辦理土壤及地下水調查作業，確認土壤中的TPH（總石油碳氫化合物）超過法規標準；目前湖口站已暫時關閉，正進行污染阻絕及污染改善工程。

新竹縣議員甄克堅說，新竹客運湖口站正在辦理土壤污染改善工程，但附近住戶抱怨聞到油污臭味，憂心地下水也遭受污染？希望環保局嚴格監督，務必整治乾淨，以免影響生態環境。

環保局水污染防治科表示，新竹客運湖口站的加油設備，在106年測漏管例行檢測發現異常，環保局隨即進場辦理土壤及地下水調查作業，調查後發現，土壤TPH濃度為 8220（mg/kg），超過土壤污染管制標準1000（mg/kg），地下水尚符合相關標準，因此依土壤及地下水污染整治法相關規定，命客運業者採取應變必要措施，並進行污染阻絕及污染改善。

環保局指出，客運公司提出土壤污染場址改善計畫，去年10月底經委員會審查通過。湖口站面積約1405平方公尺，目前業者已關閉湖口站委外進行改善工程，將遭受污染的土壤挖出後，濃度低的清洗乾淨後回填，濃度高的運出到合格收受廠，並回填乾淨的土方。

環保局指出，考量場址土壤污染深度已接近地下水位面，有污染擴散至地下水中的疑慮，因此也要求業者應於改善過程，自行監測場址內地下水品質狀況，以確保污染物無蔓延至地下水中。環保局也定期到現場巡查，要求業者依照核定內容施作，以維護環境品質。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法