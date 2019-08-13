貓咪妨礙新招！ 看似不讓人洗臉其實是教人當奴才的道理？

2019-08-13 19:30

〔影音新聞／綜合報導〕家裡有貓的人都知道，養了貓之後主人的地位通常會一路滑落，變成家中最底層。日本一名網友養的貓「perosuke」，在1個月大的時候被收編，現在即將滿2歲。去年家中出生了新成員，她便因此當上了姊姊，對新的人類後輩可說是照顧有加。

被抓尾巴的時候也只是輕輕咬了小孩的手，教他不可以這樣，如果是主人的話可是會被咬出傷口外加重踢一腳呢。

雖然perosuke對新成員百般包容，但對主人就沒有這麼客氣了。這名網友日前放上一段影片，讓其他網友紛紛大笑表示：「果然是奴才沒錯！」

原本以為是要干擾主人洗臉，沒想到perosuke其實是要喝主人手上的水。捧著水讓貓主子喝的畫面，讓這段影片立刻爆紅，主人更被稱讚是「貓奴的模範」。連喝個水都要主人用捧的，不知道主人心裡會不會暗暗期望，perosuke對自己能有對小孩一半好就好了呢？

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