雞籠中元祭 迎斗燈遊行大陣仗

2019-08-13 16:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承165年的雞籠中元祭 今日下午在市區進行迎斗燈遶境遊行，各宗親會斗燈首，由輪值主普的許姓宗親會率領，一座座斗燈首浩浩蕩蕩遶境遊街，吸引不少市民拿起手機照相與錄影，記錄難得一見畫面，基隆市長林右昌、議長蔡旺璉等人，一起站在信一路、義二路路口起點，向各宗親會隊伍致意。

迎斗燈遊行隊伍，先在信一路集結，按照輪值的順序一字排開集結，等到時間一到，由許姓宗親會引領斗燈隊伍出發遶境，包括得意堂陣頭、各姓宗親藝閣花車、鼓亭車等都出現在隊伍中，吸引民眾的目光。

林右昌指出，中元祭活動從農曆七月初一下午老大公廟點燈、開龕門、主普壇開燈，今日中午則是迎斗燈遶境遊行，恭迎各宗親會象徵的斗燈遶行市區，是放水燈遊行前非常重要的儀典。由於中元祭是基隆歷史悠久又具有文化意義的節慶活動，更是第1號的國家無形文化資產，蔡英文總統也將親自參與明天（14日）的放水燈遊行開幕儀式，一同贈匾給輪值主普的許姓宗親會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法