雞籠中元祭明天放水燈 小英總統將來朝聖

2019-08-13 15:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕傳承165年的雞籠中元祭，是台灣無形文化資產第一號，明天（14日）將迎來重頭戲放水燈遊行、施放水燈頭儀式，基隆市長林右昌今天說，蔡英文總統主動提出想體驗中元祭慶典，而且基隆近來有很多漂亮的觀光景點，像是潮境公園的飛天掃帚、看海景，彩色屋拍網紅照等，都會去攬勝一下。

林右昌說，蔡英文總統是有史以來、用實際行動最挺基隆的總統，對基隆軍港遷移、基隆市港再生計畫、大基隆歷史場景等各項重大建設計畫都了然於胸，明天下午總統會先到潮境公園、彩色屋朝聖一下，晚上參加無形文化資產第一號的中元祭，會贈匾給今年主普許姓宗親會，並與隊伍步行一段參與遊行，他也會全程陪同。

另外，昨天蔡英文總統至新北市視察捷運萬大樹林線第二期工程，被新北市長侯友宜酸中央給新北市的資源太少，媒體今天詢問林右昌的看法，林右昌回應，不管是以前的馬英九總統、現在的蔡英文總統，以元首之尊到地方，他都是敞開雙手歡迎，他相信每位總統到地方都是為了地方的發展，不需要過多政治的聯想，「過去幾次馬總統來我也非常的歡迎。」

林右昌認為，市政建設要中央的支持，也要地方的合作和努力，對他而言，能創造好的氛圍，促進中央與地方的合作，多溝通努力協調與合作，絕對是最好的方法，對一個城市的發展也是好事。

市府表示，因應明天的放水燈遊行、施放水燈頭儀式，從13日晚上10點起至15日上午6點，忠一路、孝一路公車候車亭暫時停用，請民眾至鄰近的公車總站或二信循環站搭車。

另配合交通管制，14日下午5點30分起，各公車路線都有異動，中正區101、103、104線，行駛至中正路、中船路交叉路口，再左轉進入中船路載客，依原行駛路線回各分站；信義區107、201、202、203及204線，行駛至正信路口迴轉，依原行駛路線返回各分站；中山區301、302、303線及安樂區501、502、505線，行駛至成功加油站右轉光一路，再左轉獅球路後，再左轉成功一路，循原路線回分站；七堵、暖暖區402、403、601、602、603、605線，行駛至南榮路、曲水街口，調頭迴車返回分站。交通管制解除後，恢復原路線行駛。

公車處表示，14日晚上放水燈遊行結束後，在市府後門中正路有安排免費接駁專車，載送民眾前往望海巷觀賞施放水燈頭儀式。晚上11點30分施放水燈頭儀式結束後，望海巷有12輛大型公車機動載送民眾至碧砂漁港及基隆火車站。

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