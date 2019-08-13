新北市「職訓青年專班」開訓 侯友宜透露他會做這3種料理！

2019-08-13 14:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市民政局與勞工局合作，於役男入伍服役前，提供一個半月的「職訓青年專班」課程，新北市長侯友宜今天上午到代訓中餐烹調的莊敬高職參觀，還換上主廚服裝與役男們PK廚藝，侯友宜受訪時坦言，因為工作繁忙，他只會「煎蛋、炒飯和煮水餃」這3種料理，能吃飽就好。

新北市民政局與勞工局於役男入伍服役前，與新北市的科技大學和高職合作，提供一個半月的「職訓青年專班」課程，能夠從「LINE 2D 電繪」、「3D動畫設計與製作」、「室內配線」、「建築製圖應用－電腦繪圖」、「機車修護」、「電腦硬體裝修」、「網頁設計」、「網路架設」、「中餐烹調（葷食）」、「堆高機操作」、「會計事務資訊」、「電腦軟體應用」、「烘焙食品（麵包類）」、「照顧服務員」、「電腦軟體應用」、「移動式起重機（伸臂可伸縮式）操作」等技能領域中挑選一項，免費接受技能訓練，並且輔導報考技術士證照，實施3年來，家長和役男反應不錯，每年450個名額都能額滿，未來考慮會加開技藝訓練課程類別。

民政局兵役徵集科長許力友說，新北市每年暑假期間，約有2、3千位役男從學校畢業準備服4個月的兵役，但受到新兵訓練中心每梯次人數限制，所有役男最快1 個月、最慢要半年才能消化完畢，許多家長和役男都不知道這段時間能幹嘛。

因此民政局與勞工局合作，運用新北市境內的科技大學和高職技職師資和設備資源，於暑假為等候入伍役男開設免費的職訓課程，可做為日後退伍的就業參考。

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