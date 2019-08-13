台中豪雨》網怨沒放假灌爆市長臉書 新聞局長：根據專業判斷

2019-08-13 11:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天台中又降下大雨，但台中市沒有放假，民眾在市長盧秀燕臉書灌爆留言，批為何還不停班停課；新聞局長吳皇昇表示，都是根據專業判斷，今天早上六、七點時，市府諮詢氣象站和相關局處，台中各區狀態都還沒達到停班停標準，請市民朋友出外要注意雨備、注意安全。

今天台南上午六點多，市長黃偉哲宣佈停班停課，高雄有部份地區停班停課，台中市今天也降下大雨，很多網友灌爆市長盧秀燕的臉書。

有市民說，「台中市已淹成這樣，帶小孩上課很危險」，「烏日這邊雨大到誇張，有想過機車族的感受嗎」「好啦，我已經泛舟來上班，感謝市長」。

對於，網友的留言，新聞局長吳皇昇表示，是否停止上班上課，都是根據專業判斷，今天早上六、七點時，市府諮詢氣象站和相關局處，例如消防局、水利局等相關單位判斷後，台中目前各區狀態都還沒達到停班停課標準。

吳皇昇表示，市府在第一時間先發布市政新聞、官方LINE和市長臉書，請市民朋友出外要注意雨備、注意安全，其實交通局、警察局、消防局也都有基層人員出勤，來進行台中市防災應變和交通維持。

例如消防局、水利局等相關單位判斷後，台中目前各區狀態都還沒達到停班停課標準，因此我們第一時間先發布市政新聞、官方LINE和市長臉書，各項官方平台我們都發布，請市民朋友出外要注意雨備、注意安全，其實交通局、警察局、消防局也都有基層人員出勤，來進行台中市防災應變和交通維持。

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