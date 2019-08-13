台中豪雨》網傳淹水照 新聞局長怒斥：假訊息令人不齒

2019-08-13 10:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中連兩天大雨轟炸，市府不停班課決定引發民怨灌進媽媽市長盧秀燕臉書，台中市政府新聞局長吳皇昇指出，發現有網友惡意在市長臉書或其他平台傳遞錯誤資訊，甚至傳送數月前的淹水照指稱是今天的狀態等不實的資訊，以訛傳訛，造成誤解、民眾恐慌，嚴重傷害本市在第一線辛苦應變的執勤人員，「這種散佈謠言方式，不但其心可議，更令人不齒」。

吳皇昇替市府團隊抱不平指出，「市長第一時間巡視應變勘災，被某些網友罵」，「第一時間提供資訊也被某些網友罵」；他強調，市府一直體會民眾的心情，水利局、消防局、警察局、交通局等各局處都在積極應變處理，區公所更是全天候待命，為的就是給民眾上班上課可以有基本的安全。

吳皇昇指出，台中市截至目前根據研考會統計，民眾通報路燈故障10件，號誌故障20件，落石0件，淹水、積水2件，坑洞、路樹倒塌30件，反映案件共計62件；海線地區部分雨雖稍大，但沒有重大災情產出。

吳皇昇指出，有心人士在市長臉書或其他網路平台傳送好幾個月前的照片說是今天的狀態，或是指出海線正在泛舟，這些都是不實的資訊，他呼籲切勿以訛傳訛，造成媒體誤解、民眾恐慌，嚴重傷害本市在第一線辛苦應變的執勤人員，「這種散佈謠言方式，不但其心可議，更令人不齒」。

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