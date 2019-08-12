台中豪雨》多處淹水汽車拋錨 民眾自救怒批盧秀燕臉書救災

2019-08-12 10:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天清晨起台中市降下豪雨，至上午9時許，台中市已有多處道路淹水，且淹水幅度達汽車引擎高度，已有多輛汽車拋錨受困，道路封閉、交通為之堵塞，包括南屯區永春東三路與環中路的路口，不過，台中市政府的官網，卻沒有披露淹水訊息，主頁還是購物節、義大利電影，許多地方性臉書社團，開放網友提供各項淹水資訊自救，部分議員對此相當不滿，台中市長盧秀燕則透過臉書說，中興抽水站已運轉，已請各區公所整備。

不過，台中市長盧秀燕於今天上午9時左右，於臉書提醒市民，豪大雨影響主要範圍為市區及屯區，最大時雨量25至45mm，持續時間約1至2小時，本市的中興抽水站已於上午7：32分開始運作，其他抽水站操作人員也就定位隨時待命，她已請相關單位及各區公所進行整備，即時掌控降雨情形以因應災情發生，請市民留意降雨動態，檢查住家及地下室車道防水閘門，傢俱及車輛移往高處，預防淹水。

至於台中市區淹水的區域，依網友反應與各「南屯大小事」、「公民除銹工程」等社團轉載，主要範圍為南屯區永春東三路、永春東二路，靠近環中路的區域，市議員江肇國抨擊說，「很多地方都傳出了淹水災情，上班上學的交通大亂，事故不斷，不知道我們的市長在哪裡？市府團隊又在哪裡？」，他強調，今早這場大雨再次造成災情跟人民的不便，「對這個行政團隊的怠惰還有傲慢感到生氣！」。

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