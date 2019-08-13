08/13 各報重點新聞一覽

2019-08-13 06:09

自由時報

癱瘓機場嗆黑警還眼 香港昨晚起迄今晨航班全取消

香港11日的「反送中」遊行遭警方強力鎮壓，除了在葵芳和太古地鐵站狂射催淚彈外，還以疑似布袋彈射中一名女急救員的眼睛，可能毀容及永久失明。逾萬名憤怒的民眾12日塞爆赤鱲角國際機場，靜坐怒吼「警察暴力、天理不容」，要求「黑警還眼」。香港機場管理局中午啟動人員進出管制，並取消下午6時至翌日上午8時所有航班起降，13日上午將與各航空公司重新編配航班。示威者也以紗布遮住右眼，聲援遭警方近距離射爆眼球的女子，並透過中英文標語向外來旅客解釋來龍去脈。

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評韓吃喝玩樂抱女人 國民黨防骨牌 火速鍘陳宏昌

國民黨中評委陳宏昌前天公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」國民黨新北市黨部昨天召開考核紀律委員會，認為陳詆毀黨提名候選人、墊高對手，決定開除陳黨籍，報請中央考紀會議決；韓國瑜競選總部要求陳宏昌三天內公開道歉，否則提告。

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最高院分案掀波 女法官「高院外」淚訴霸凌

高等法院民事庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」，監察院已展開調查，但楊不滿最高法院仍堅稱確為電腦分案，並無分案不公，昨首度現身泣訴：「被惡整痛苦到曾希望自己睡著不要醒來，就不必再到最高法院那個恐怖的地方上班。」並一度哭倒在丈夫、高院刑事庭長周盈文懷裡。

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聯合報

香港機場癱瘓 港澳辦：恐怖主義苗頭已現

香港連日來爆發激烈警民衝突，大陸國務院港澳辦公室昨天下午在北京舉行第三場記者會，發言人楊光表示，香港已出現「恐怖主義的苗頭」，對這樣的暴力犯罪行徑，必須堅決依法打擊，毫不手軟，毫不留情。

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各部會出奇招 旅遊獎勵再擴大 每人每日500元

中國大陸限縮陸客來台，交通部觀光局日前宣布砸卅六億元推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，預計九月上路；行政院要求再擴大補助，第二波將納入經濟部、客委會、農委會、原民會，各部會出奇招，設計各式五百元抵用券補助，不少部會直接提供團體旅遊每人每日五百元、每團上限五萬元的補助。

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中國時報

示威失控 萬人要警察還眼 破天荒 港關閉機場

一名港女11日在警民衝突，疑遭港警開槍致右眼球破裂，引發港民不滿，昨日下午1時發起「警察還眼」行動，癱瘓香港機場；香港機管局下午4時許宣布，除正抵港航班外，其餘航班昨日全部取消，初估至少230個航班受影響。而在傳出警方6時清場消息後，多數示威者已散去，但香港歐洲商務協會主席德羅薩認為這場風暴短期內不會結束，而是將演變成中長期危機。

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蔡賴配有譜 賴強調2020一定發揮戰力

「蔡賴配」有譜?前行政院長賴清德12日透過發言人李退之強調，2020大選，賴沒有脫黨參選的問題，一定會盡一份力。黨中央或蔡競選總部若有需要，大家可以開誠佈公把打贏選戰的主客觀條件好好談一談，待安排好再一併對外說明，「該他發揮戰力的時機與角色，他一定會做好」。

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