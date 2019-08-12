週二中南部降雨機率高 雙北、台東高溫上看36度

2019-08-12 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕明天（13日）天氣與今天（12日）類似，受到西南風影響，中南部清晨上午須留意大雨，其他地區則大致為多雲。另外，氣象局針對明天台北市、新北市及台東縣發布高溫警報，提醒民眾注意補水、防曬，慎防熱傷害。

中央氣象局預報，明天中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，尤其在清晨至上午時段容易有局部大雨發生的機率，上班上課的民眾請留意路況並攜帶雨具。此外，台東南側也有短暫陣雨，其他地區大致為多雲，午後有局部雷陣雨。由於連日降雨，前往中南部山區請留意坍方、落石等現象。

天氣風險公司指出，由於利奇馬颱風還沒消散，加上柯羅莎颱風接力，讓南方水氣不斷被帶上來，造成整個東亞天氣不太穩定。建議近期前往中國北方、日韓的民眾，多注意班機現況和颱風的動向，可以的話還是將行程避開，才不會破壞興致。

溫度方面，明天各地高溫約32到35度，其中，大台北及台東有36度以上發生的機率，民眾外出請多補充水分並做好防曬工作。

紫外線方面，明天台東縣達危險級；其他縣市均達過量級。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖以「良好」等級為主；北部及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，達「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，如民眾有海邊活動請多注意安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法