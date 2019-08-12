西南風沉降 週二台東、雙北白天高溫上看36度

2019-08-12 18:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕未來一週中南部降雨不斷！中央氣象局預報員李孟軒表示，未來一週全台受西南風影響，中南部地區容易有陣雨或雷雨發生，且不排除有大雷雨或大雨雨勢，其他地區則以午後雷陣雨為主，白天多是晴朗高溫的好天氣。氣象局稍早也針對台東地區發布橙色燈號，明天有機會連續挑戰36度以上高溫，雙北則為黃色燈號。

預報員李孟軒指出，過去幾天南台灣山區受西南風影響，出現大豪雨的驚人雨勢，甚至比強颱利奇馬侵襲台灣時，帶來的雨量還多。據氣象局統計指出，8日、9日利奇馬颱風來襲時，北台灣、東半部首當其衝，當時2日累積雨量最高在新竹五峰鄉385毫米還有台中山區355.5毫米；但西南風影響的10日、11日全台累積雨量最高在高雄小關山523.5毫米，其次則是嘉義太和村519.5毫米。

氣象局表示，未來一週受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區白天為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北台灣白天高溫為34、35度，中部及東半部為33、34度，南部為32、33度。

氣象局稍早也發布高溫資訊，指出受西南風沉降影響，明天白天台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市盆地為黃色燈號，也有36度高溫發生機會。

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