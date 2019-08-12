反送中》3M最強濾毒罐斷貨！ 港人拖行李箱到台灣掃光

2019-08-12 16:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕香港反送中運動持續進行中，香港人為對抗警方的催淚瓦斯，防毒面具的濾毒罐供不應求，傳說高級裝備3M品牌60926系列濾毒罐台灣目前也已搶購一空，台灣一家3M經銷商員工表示，他們公司因應反送中需求特地開放現場購買，不但有香港人拖著2個行李箱到台灣買了20萬元，也有台灣人幫香港朋友一口氣買了9箱，雖然60926系列沒了，目前還可以選擇其他組合因應，還表示「香港人加油」。

「要寄去香港的嗎？」台灣某3M經銷商辦公室位於電梯大樓內，狹窄的空間堆滿剛進貨的濾毒罐和濾綿，顧客一走進詢問是否販賣濾毒罐，員工熟練地問起是否要寄去香港的，並說明對抗催淚瓦斯的組合方式，桌上一張清楚的清單列表讓顧客可以查詢，該名員工說，其實是為了因應反送中許多香港人和台灣人的需求，才開放現場購買和製作這些清單。

經銷商的員工指出，台灣從7月中開始就出現比較大量的濾毒罐採購潮，60926系列最強裝備在7月15日左右就已經售罄，除了有香港人特地從香港來台灣購買外，也有許多台灣人幫香港朋友購買再寄去香港，其中有香港人當天坐飛機來台，帶了2個行李箱塞滿濾毒罐帶回香港，還有人一次買了20萬元帶回去，也有台灣人一次買了9箱共10萬元。

員工爆料︰港警用過期催淚瓦斯 才需最高等級裝備

員工表示，由於香港警方使用的是過期的催淚瓦斯，所以需要用比較高級的裝備來過濾有毒氣體，除了60926台灣已經售完，60921、60923、60925和60928也都已經搶購一空，現在可以使用組合的方式，是以6006綜合氣體濾毒罐加上5N11濾棉和501濾棉蓋使用，本來還可以使用2097濾棉加上502濾棉蓋，但是502濾棉蓋也已經全台缺貨，都要等到11月才能從美國進貨，如果單獨使用2097濾棉是可以過濾刺鼻的氣味。

因為太多香港人和台灣人詢問，該3M經銷商特地開放現場購買，員工指出，其實他們本來只會賣給公司行號，沒有現場零售，台灣平時買的量很少，所以庫存也不多，而且還有有效期限，通常顧客下訂單才會叫貨，但是因為最近很多人打電話來詢問，所以才開放顧客到現場購買，雖然工作量有增加，但是還是希望能盡自己一點力量。

該名員工表示，從新聞、網路上看到香港這麼多血淋淋的畫面，真的很心痛，一個政府竟然動用如此巨量的催淚瓦斯，警察原本應該要保護人民，可是現在卻看到他們與人民對立衝突，不敢想像這些事情發生在台灣，「希望香港人撐住，香港人加油！」

港人稱警察會站在五金行附近看誰買濾毒罐

香港人陳先生說，現在香港到處可能會碰到催淚瓦斯，警察從地鐵站到住家社區都不放過，不但有老人家只是走下樓散步就吃到催淚瓦斯，地鐵站也有許多小孩都被波及，一吸入就會喘不過氣、皮膚刺痛，目前香港已經很難買到60926濾毒罐，只能從其他國家訂購，就算還有其他型號的濾毒罐，也會看到警察站在五金行附近查看是否有人去買，真的有錢也買不到。

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