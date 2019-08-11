利奇馬甩尾灌進半座石門水庫 排砂、發電、防洪一兼三顧

2019-08-11 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕利奇馬颱風9日晚上遠離台灣，水利署北區水資源局估算，從7日傍晚迄11日下午利奇馬共為石門水庫集水區帶來274毫米的雨量、灌進1億1161萬噸的水，由於石門水庫大壩水位6日距離245公尺的滿水位不到3公尺，這期間北水局採調節性放水，除持續滿載發電，也啟動排洪、洩洪和排砂來調控水位，總出水量約9062萬噸，把逾2000萬噸的水蓄留在水庫。

石門水庫從8日晚上10點至9日下午5點、10日凌晨1點至11點進行排洪，9日下午5點並開啟溢洪道洩洪至10日凌晨1點停止，這是近2年首次開啟溢洪道，排砂隧道10日上午11點啟動至晚上11點關閉；截至11日晚上8點，石門水庫大壩水位244.57公尺，蓄水量1億9370萬噸，蓄水率98．12％，相較6日下午6點的大壩水位242.47公尺，增加2.1公尺。

石門水庫因淤積嚴重，原本的3億噸庫容量只剩約2億噸，供水區1年約8億噸需求得運轉4次才足夠供水，運轉風險高，因此，每逢颱風來襲時，北水局都會預判雨量進行調節性放水，並依水庫入流及濁度監測資料分析，使用排砂、排洪隧道及永久放流道等設施放水，調控水庫防洪蓄水空間及進行防淤排砂操作，並於颱風後期回蓄清水，這就是所謂水庫的「蓄清排渾」。隨著入流量減少，石門水庫10日晚11點關閉最後一波的排砂隧道，續以滿載發電操作，順勢讓水位提升至244.5公尺以上，以供未來用水需求。

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