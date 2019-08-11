「準公共化」保母政策 托盟籲政府強化

2019-08-11 16:15

〔記者羅綺／台北報導〕「準公共化」保母政策自去年8月上路至今滿週年，居家保母的簽約率達8成4，保母平均收托兒童數也由簽約前的0.88人增加至1.15人，民眾滿意度高達9成；但托育政策催生聯盟指出，政策仍存在2大漏洞，呼籲衛生福利部修正相關法規。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀指出，台灣低生育率解套無門，唯有讓每一個願意生養小孩的家庭養得起2個小孩，才能改善「國安問題」；但台灣低薪的狀態，1份薪水難以養活4口之家，導致父母親皆須就業，因此可靠又能就近托育的保母非常重要，否則大家根本不敢生養小孩。

士林區居家托育服務中心督導簡蕙蘭表示，目前全台有71個負責執行居家托育管理及輔導的「居家托育服務中心」目前仍沒有法定地位，有如「沒有牙齒的老虎」，難以有效提升托育品質。

另外，托育政策催生聯盟也指出，保母人力嚴重老化，但現行「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第七條規定，育有6歲以下孩子的保母收托人數需砍半，如有2名6歲以下孩子的保母，則無法進行收托。

台中市托育人員發展協會代表李保母在記者會上泣訴：「保母生小孩好像一種罪」，她職業4年後育有1名6歲以下的孩子，肚子裡還有1個，相當於養育了2名6歲以下的孩童，使她無法再收托，家中經濟重擔落在先生1人肩上，後來懷上第3胎也只能忍痛中止妊娠（墮胎）。

托育政策催生聯盟擔心，現行法規阻礙新手保母進場機制，甚至剝奪育兒保母的工作權，如此一來，保母人口恐跟著整體人口老去。台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，居家托育服務中心作為媒合與督導的角色，較以往家長只能以打聽的方法尋找保母來得可靠，因此呼籲政府給予法定地位。

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