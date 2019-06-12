監委批準公共化未解決托育不足 衛福部：可收托數大於送托

2019-06-12 21:44

〔記者林惠琴／台北報導〕托育準公共化政策去年8月上路，監察委員經調查認為，未解決托育量不足、資源分配不均，以及有未採取因地制宜、邊實施邊修正導致地方政府無所適從等問題。衛福部社家署則指出，目前與政府簽約的私立托嬰中心與保母可收托數已超過家外送托數，供大於求，並透過加強培育保母、佈建公共托育家園等方式補足偏鄉等地的不足資源。

社家署副署長祝健芳說，衛福部去年8月針對0至2歲嬰幼兒家庭，推行準托育準公共化政策，截至去年底，與政府簽約的私立托嬰中心與保母可收托人數達到6萬5020人，高於家外送托人數4萬5371人；今年5月底止，私立托嬰中心與政府簽約率已達到93.83％，保母也有83.66％。

在資源分布不均方面，祝健芳說明，持續透過各縣市居家托育服務中心，經保母126小時培訓課程，加強培訓在地保母，同時前瞻計畫也規劃佈建微型的公共托育家園，希望增加建立偏鄉的托育資源。至於特殊幼兒照顧不足的問題，相關照顧技巧有納入培訓課程，只是或許未必能夠完全符合每位個案的需求。

祝健芳也強調，每個政策都會設立理想目標，但在執行過程中，聽取各界意見，考量可行性，可能會進行滾動式修正，例如托育人員薪資就由原本全國一致性標準，改成有因地制宜的彈性空間，均有助於縮小政策推行的阻力。

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