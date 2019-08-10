最後一家也掰了！「博多華味鳥」在台唯一分店營業至8/31

2019-08-10 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕又一家日本知名餐飲品牌要退出台灣市場！來自日本的「博多華味鳥」因味美料實而征服許多饕客的胃，不過，近日全台唯一分店宣布8月31日就要結束營業了。

博多華味鳥在日本擁有超過20年歷史、並有30多間分店，2014年來台拓展全台第一家直營分店「台北忠孝店」，並在2017年6月於台北信義區Neo19開設信義店，但已在2018年年底結束營業，台北忠孝店也因此成為台灣僅存的分店。

不過，這間全台唯一分店卻在7月16日發出公告，表示因策略調整，將於8月31日結束營業，正式宣告博多華味鳥退出台灣市場。

日本水炊鍋又稱「博多煮」，博多華味鳥即是以日本擁有800年歷史的水炊鍋著稱，單純以水加上新鮮的帶骨雞腿熬煮，而完全不加調味料的精華湯頭更滿足眾多饕客，成為當地極具代表性的美食特色。

網友對於博多華味鳥即將撤台感到十分不捨，紛紛留言表示「真的好難過」、「你們開多久我們家就吃多久的說」、「我要哭了！從開幕吃到現在的好店呢！」。

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