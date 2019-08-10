猴硐老礦工用老人年金打造礦工文史館 今盛大開幕

2019-08-10 12:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞三煤礦的老礦工周朝南、柯茂琳、何炳榮、陳慶祥等人，為了不讓民國4、50年代的「煤炭經濟」被人遺忘，這幾年四處蒐集礦工設備、照片等文物資料，並將老人年金用來租下瑞三本坑旁邊的展館打造「煤鄉礦工文史館」，今天盛大開幕，吸引上千人參加，有不少礦工家庭特地從中南部北上，老礦工看到以前曾用過的機具都好興奮，眼睛發亮，滔滔不絕的向兒孫輩講述當年的艱辛。

瑞三礦業公司猴硐礦場，曾經是全台產量最大的礦坑，在台灣煤礦產業發展上有重要地位。礦坑前礦長周朝南表示，在民國4、50年代，國防、交通、民生各層面都要仰賴煤炭，對台灣的經濟貢獻是非常大的，他們這些礦工家庭，對礦業有濃厚情感，如今礦業沒落不再開採煤炭，礦工也衰老了，但希望這一段「黑金」歲月不能被遺忘。

周朝南與其他礦工耆老，這些年積極蒐集從日治時期使用至今的各種採礦文物及礦業資料，從制服、礦工帽、探照燈、手提電話、打岩機、捲揚機等工具設備，到發薪袋、礦場地圖、挖掘計畫文件、老照片等文史資料，應有盡有，收藏包羅萬象。

周朝南說，他們這些老礦工都七、八十歲了，還患有職業病「矽肺症」，只靠老人年金支付水電、房租，管理人員也是自己來當，不知道還能經營多久，像何炳榮就在佈置工作時不幸中風，還在與死神搏鬥，希望未來能交由政府接手，永續經營，不應該把這一段煤炭的輝煌歷史遺忘掉。

新北市議員林裔綺表示，期盼礦業遺跡能獲得重視，得到更完善的修復與規劃，礦業歷史是另一種獨特的觀光體驗，希望前來猴硐觀光的民眾，也能順道前來走訪。

新北市文化局長蔡佳芬說，現在觀光旅遊局正在進行歷史建築瑞三礦業選煤場的修復，文化局也積極的協助礦工耆老們做文物的整理，包含珍貴文物的數位化典藏等，讓後代們能繼續看到這些具有歷史價值的礦業文物，未來會朝向結合原有猴硐觀光，進而帶動在地礦業觀光發展，讓猴硐不是只有貓咪可以欣賞，還有具有歷史意義的礦工故事，一起豐富瑞芳。

「煤鄉礦工文史館」就位於瑞三本礦坑口右方，從猴硐車站出來右轉，步行約15分鐘即可抵達，開放展示時間為上午9點至下午5點。

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